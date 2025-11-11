Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Hamdullah Elmas ve Cemil Furkan Elmas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Abdullah Elmas’ın suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30’da Lefkoşa'da Yusuf Az Sokak üzerinde Hamdullah Elmas ve Cemil Furkan Elmas’ın alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Y’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle sol gözünün görme kaybı yaşanmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet hastanesinde operasyon geçirdiğini, ardından tedavi için yurt dışına gittiğini açıkladı. Polis, daha önce tutuklanan Abdullah Elmas'ın incelenen kamera görüntüleri sonucu olay yerine gittiğini ancak darp suçunu işlemediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, müştekinin doktorundan alınan bilgide görme kaybının yüzde 100 oranında olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statüyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatı ise olayın karşılıklı bir kavga olduğunu öne sürdü. Savunma, karşı tarafından gerek mesajla gerek telefonla arayarak, müvekkillerini tahrik ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 20’er bin TL kefalet senedi imzalamalarına, her bir için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.