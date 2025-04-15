Haspolat'ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Soner Berke Atamir yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 05-07 Nisan 2025 tarihleri arasında, müstahdemi olduğu Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Sterlin nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, bahse konu iş yeri tarafından bin 910 Sterlin tutarında 2 makbuz, 3 bin 260 dolar 6 adet makbuz, 28 bin 655 Euro tutarında 13 adet makbuz tespit edilerek bu tutarlarında sahte dekont numaraları ile zanlı tarafından sisteme girildiğini belirterek konu makbuzları polise teslim ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca şirket yetkililerinin zanlının çaldığı para miktarının milyon lira olduğunu düşündüklerini, Türkiye’den evrakları incelemesi için uzman çağırdıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 4 gün süre istedi. Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.