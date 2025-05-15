Akdeniz'de Girit çevresinde dün sabaha yakın 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Depremin Muğla Datça'ya 155 km yakınlıkta olduğunu açıklarken deprem; Antalya, Aydın, İzmir, Denizli ve birçok ilde hissedildi.

Korkutan depremin ardından Türkiye'de uzman isimden dikkat çeken bir uyarı geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme ilişkin şunları kaydetti:

“Girit ile Rodos arasında Çoban adası yakında 01:20’de M6,0 büyüklüğünde deprem 80 km derinde oldu. Depremin odağı Ege Denizi altına 17 derece ile 10 milyon yıldır 800 km dalan Afrika kıtasının uzantısı üzerindedir. Bu bölgenin yaratabileceği büyük deprem M7,2 ya da daha büyüktür. Geçmişte süpürtü dalgaları da üretmiştir.”