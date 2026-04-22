İskele’de park halindeki dokuz aracın dikiz aynaları ile cam sileceklerini çalan M.A.(E-39) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 01.30 sıralarında M.A.’nın İskele’de bir apartmana ait araç park yerinde park halinde bulunan dokuz aracın dikiz aynaları ile cam sileceklerini kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı ve çaldığı malzemeler tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.