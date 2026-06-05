Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm belediyelerin iş birliği ile hayata geçirilen ağaçlandırma ve fidan dikim projesi “Yeniden Yeşil Kıbrıs” ile ülkeye 14 bin 300 fidan dikildi.

18 belediyede 27 dikim noktasında dikilen fidanların 6 bin 300’ü selvi, 4 bin 700’ünü okaliptüs, bin 400’ü çam, bini mavi selvi, 500’ü prosopis, 200’ü fıstık çamı ve 200’ü de zeytin fidanı.

Projeye 91 okul ve 169 kurum olmak üzere, 7 bin 331 kişi kayıt yaptı. Kayıtların 731’i bireysel, 2 bin 972’si kurumsal, 3 bin 628’i ise öğrencilerden oluştu.

“Yeniden Yeşil Kıbrıs Projesi” kapanış etkinliği Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, proje sonuçları paylaşılarak, katkı koyanlara plaket takdim edildi.