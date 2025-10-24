Ercan - İskele anayolunda dikkatsiz sollama sonucu meydana gelen kazada üç araç birbirine girdi. Bir sürücü beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa’ya sevk edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Hüseyin UZUN (E-55) yönetimindeki SF 896 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalışırken o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü ve plakası meçhul aracın geliş yolunu tıkamış ve kimliği meçhul sürücünün aniden yavaşlaması sonucu ise, o esnada gerisinden gelmekte olan Nurettin DURSUN (E-38), yönetimindeki FM 011 plakalı van aracı durduramayarak yolun sağ şeridine geçmiş ve karşı istikametten gelmekte olan Arzu ŞEKER (K-48) yönetimindeki UT 815 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle yolun solundan dışarıya çıkan UT 815 plakalı araç, beton hendek içerisine düşerek bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur.

Çarpmaya müteakip Hüseyin UZUN ise, yönetimindeki SF 896 plakalı salon araç ile yol içerisinde sol şeritte kalan FM 011 plakalı van aracın sol ön kısmına da çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, yol içerisinde kendi etrafında dönüp tekrar sol şeritte duran FM 011 plakalı van araç, o esnada doğu istikametine doğu seyreden Saliha Özlem DOĞAN (K-55) yönetimindeki RL 743 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan UT 815 plakalı araç sürücüsü Arzu ŞEKER ve araçta yolcu olarak bulunan Nurcan EROL (K-51), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, FM 011 plakalı van araç sürücüsü Nurettin DURSUN ise, beyin kanaması şüphesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.