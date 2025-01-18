Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda 1. Tur maçında Birinci Lig ekibi Çanakkale TSK, Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Çanakkale TSK – Doğan Türk Birliği, maçını İbrahim Katmer yönetti. Maç baştan sona Doğan Türk Birliği üstünlüğünde geçti. Doğan Türk Birliği ilk devreyi Kenan’ın penaltıdan ve Rfiat’ın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Doğan Türk Birliği, Arda 2, Selim ve Mustafa Salk’ın golleriyle maçı 6 – 0 kazanarak 2. tura geçti.

Foto: Özgür GÖKSEL