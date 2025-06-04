Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul, önceki gün kulüp sosyal ve spor tesislerinde yer aldı.

Faaliyet ve mali raporlar, üyeler tarafından onaylandı. Başkanlık seçimi gündem maddesinin de yer aldığı genel kurulda üyelerin onayını oy birliği ile alan Bayar Piskobulu, 3 yıl için yeniden başkan seçildi.

Konu ile ilgili olarak kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüzün seçimli genel kurulu bu akşam DTB sosyal tesislerinde yapıldı. Kulübümüzün Başkanı Sayın Bayar Piskobulu önümüzdeki 3 yıl için tekrardan oy birliği ile başkan seçilmiştir tüm camiamıza hayırlı olsun. Başkan Bayar Piskobulu yaptığı konuşmada genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederken önümüzdeki 3 yıl içinde yeni projelerinden bahsetti.”

Öte yandan Başkanlığında 14. senesine gren ve 3 yıllığına yeniden başkan seçilen Bayar Piskobulu, yönetim kurulunda ise değişiklik yapmayacak. Bayar Piskobulu başkanlığındaki yönetim kurulu, Kurban Bayramı sonrasında ise hareketlenecek. Kurban Bayramı sonrasında önce takımı yen sezona hazırlayacak teknik direktörü belirleyecek olan Doğan Türk Birliği yönetim kurulu, daha sonra se transferde yaptığı girişimleri sonuçlandırmak için çalışacak.

(Foto: Özgür Göksel)