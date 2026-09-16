Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin 2029 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETYFA) dün, Rum Meclisi Enerji Komitesi üyelerine Vasiliko’daki proje alanında devam eden süreç ve terminalin tamamlanmasına yönelik yeni ihale hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre projenin ocak ayında ikinci aşamaya geçmesinin, ihale sürecinin ise gelen yıl ekim ayında sonuçlandırılmasının öngörüldüğünü kaydederken, ihalenin sonuçlanması ardından, kalan inşaat çalışmalarının yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde tamamlanabileceğini ve terminalin 2029 yılı içerisinde faaliyete geçebileceğini belirtti.

Enerji Komitesi üyelerinin, projenin geçmişte yaşadığı sorunlar ve gecikmeler nedeniyle bu takvime temkinli yaklaştığını yazan gazete, özellikle kamu ihalelerinde yaşanan gecikmelerin yanı sıra projenin kapsamı ve büyüklüğünün de takvimin uygulanmasında belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

Gazete, Enerji Komitesi Başkanı Nikos Yeorgiu’nun, Vasiliko terminalinin ülkenin enerji güvenliği ve elektrik maliyetleri açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, projenin kesin takvimi, toplam maliyeti ve faaliyete geçeceği tarih konusunda net bilgi talep ettiklerini kaydetti.

Haberde, komitenin Vasiliko Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek Rum Elektrik İdaresi (AİK) yönetim kurulu ile bir araya geldiği ve görüşmede, kurumun stratejik planı ve elektrik üretimine yönelik gelecek döneme ilişkin planlamasının ele alındığı ifade edildi.