BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nün kullandığı Mehmet Ali Toker Stadı bakıma alındı.

Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

Mehmet Ali Toker Stadı bakım çalışmaları sezonun tamamlanmasıyla birlikte, kulübümüzün ev sahipliğini yaptığı Mehmet Ali Toker Stadyumu zemin yenileme ve bakım çalışmalarına alınmıştır. Bu süreçte, saha içerisi ve çevresine girişler geçici olarak kısıtlanmıştır Tesisimizin en kısa sürede daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi için gösterdiğiniz anlayış ve desteğe teşekkür ederiz. Çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Türkmenköy Spor Kulübü