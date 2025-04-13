Dış Basın Birliği’nin 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Burhan Canbaz, Dış Basın Birliği’nin yeni Genel Başkanı seçildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Divan kurulunun seçilmesiyle başlayan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Kurulun Divan Başkanlığını Gazeteci Akay Cemal üstlenirken, yardımcılıklarını Emir Ersoy ve Emine Sivri Karahan yaptı.

Dernek lokalinde yer alan genel kurulun başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Süleyman Basa ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir’in mesajları okundu.

Ardından Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül, mali raporu okuyarak, kurulun onayına sundu. Rapor, oybirliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunu ise dönemin Genel Başkanı Selim Sayarı sundu ve ardından üyelere hitap etti.

Sayarı, konuşmasında, göreve geldiğinde, “33 yılın getirdiği yapısal yorgunluğu derneğin üzerinden atma, yepyeni ve güçlü bir şekilde derneğin yoluna devam etmesini sağlama” sözü verdiğini anımsatarak, bu sözünü yerine getirmenin mutluluğu içinde bayrağı yeni seçilecek olanlara devretmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Sayarı, “DBB kimseye ihtiyaç duymadan, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilen bir maddi güce sahiptir.” dedi.

6 Şubat depremlerinde, yardım için ilk hamleyi Dış Basın Birliğinin yaptığını dile getiren Sayarı, toplanan yardımları AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırdıklarını kaydetti.

Yine aynı dönemlerde yeni medya düzeninin ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş yasaların oluşmasına öncülük ettiklerini belirten Sayarı, Basın Kartı Komisyonu Temsilcisi Fevzi Tanpınar’ın öncülüğünde yeni basın kartı tüzüğü tasarısının da hazırlandığını söyledi.

Sayarı, “Anadolu’daki kardeş meslek örgütleriyle ilişkileri tarihin en yüksek seviyesine çıkardıklarını” ifade ederek, yeni yönetimin bu bayrağı daha da yücelteceğine inandığını dile getirdi ve “Kıbrıs’ta mesleki ustalığın yanı sıra toplumda sağduyunun, birlik ve beraberliğin simgesi olan Dış Basın Birliği’nin onurlu yürüyüşünü sürdüreceklerdir.” dedi.

Genel kurulda yapılan oylama sonucu Burhan Canbaz, Dış Basın Birliği’nin yeni Genel Başkanı seçildi.

Teşekkür konuşmasında Canbaz, “Yıllarca bu derneğin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Bugün ise bu kıymetli görevi, kurucularımızdan ve değerli büyüklerimizden devralıyorum. Derneğimizi daha da ileri taşımak için elimden gelen gayreti göstereceğim,” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs adasının tarihi süreçlerine Dış Basın Birliği’nin aktif katkılarını vurgulayan Canbaz, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi.

Canbaz, Birliğin ana misyonunun Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak olduğunu hatırlatarak, “Ana vatanımızın garantörlüğünün ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının her zaman savunucusu olacağız,” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde yönetim kurulunda iki kadın üyenin yer aldığını belirten Canbaz, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte daha etkin bir dönem hedeflediklerini vurguladı. Konuşmasının sonunda geçmiş başkanlara ve merhum üyelere teşekkür ederek onları saygıyla andı.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde bazı üyeler de söz alarak görüşlerini paylaştı.

Dış Basın Birliği Yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

“Genel Başkan: Burhan Canbaz, İkinci Başkan: Taner Gönül, Genel Sekreter: Hüseyin Turan, Dış İlişkiler Sekreteri: Metin Ziya Güngör, Mali Sekreter: Züleyha Karaman, Eğitim Sekreteri: Didem Gürses, Örgütlenme Sekreteri: Osman Sabırlı, Eş Üyeler: Rıza Açıkgöz, Ali Ruhluel, Disiplin Kurulu: Akay Cemal, Emir Ersoy, Denetleme Kurulu: Fehmi Gürdallı, Birol Bebek, Selim Sayarı, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi: Mesut Günsev, Basın Kartı Komisyonu Temsilcileri: Fevzi Tanpınar, Taner Gönül.”