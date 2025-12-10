Sağlık Bakanı Dinçyürek, 36 saattir süren tedbir çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, eş zamanlı önlemler alındığını ifade etti.

Dinçyürek yazılı açıklamasında süren yağışlara rağmen su seviyesinin düşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu da söyledi.

Alınan önlemlerle ilgili kamuoyuna bilgi veren Sağlık Bakanı Dinçyürek, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içindeki yerleşkeden geçen kanaldaki su akışını engelleyecek bariyerlerin kaldırılması için gerekli yerlere ekskavatörler yerleştirildiğini söyledi.

Kanaldaki dal, çalı çırpı, tahta ve odun gibi su akışını yavaşlatan her şeyin temizlendiğini ifade eden Dinçyürek, kanalın iki yanındaki betonarmenin yanı sıra, kanal başlamadan önceki yaklaşık 200 metrelik alanın da iki taraftan yükseltildiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Dinçyürek, burasının 200 kamyondan fazla hafriyatla yükseltildiğini söyledi.

Aynı zamanda Kıb-Tek ile iş birliği yapılarak jeneratörler ve trafo merkezlerinin koruma altına alındığını ve gerekli tedbirlerin uygulandığını belirten Dinçyürek, hastanenin önünden ve içinden geçen kanalda da müdahaleler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Başbakanlık bünyesindeki Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezi ile yapılan iş birlikleri kapsamında Orman Dairesi, İçişleri Bakanlığı, kaymakamlıklar ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen çalışmalarda Mesarya’ya kadar tüm olası tıkanma noktalarının tespit edildiğini dile getirdi. B bölgelere 24 saat esasına göre ekskavatörler yerleştirildiğini, söyleyen Dinçyürek, suyun akışını engelleyen unsurların ortadan kaldırıldığını, kanallarla dere yataklarından akışın düzenli şekilde devam ettiğini belirtti.

Alınan tedbirlerin etkili olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, yağışların sürmesine ve toprağın doygunluğa ulaşmasına rağmen dere yataklarındaki seviyenin düşmeye başladığını, bunun da drenajın sağlıklı şekilde yapıldığını gösterdiğini ifade etti.

Su taşkınını önlemenin birincil hedef olduğunu vurgulayan Dinçyürek, olası bir durumda hayati önemdeki elektrik sistemleri başta olmak üzere tüm kritik alanların korunması için önlem alındığını yineledi.

Ayrıca hastanenin bodrum katında bulunan değerli elektronik cihazların, patoloji laboratuvarı ekipmanlarının, ultrason, EMG ve fizik tedavi cihazlarının güvenli şekilde üst katlara taşındığını belirten Dinçyürek, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tüm ekiplerin 24 saat görev başında olduğunuvurgulayan Dinçyürek, gece dahil anında müdahalelerle hastaneye yönelmesi muhtemel su baskınlarının önüne geçildiğini ve çok etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Dinçyürek, çalışmalara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür de etti.