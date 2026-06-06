İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği’nin girişimi ve ilgili makamlar arasındaki iş birliği sonucunda, pasaport hizmeti sunmak üzere görevli personel KKTC’ye gelecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizde yaşayan Bangladeş vatandaşlarının pasaport işlemlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirememeleri nedeniyle yaşadıkları sorunların giderilmesi amacıyla, ilgili kişilerin kendi ülkelerine yaptıkları müracaatlar sonucunda Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığımız nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler ve iş birliği çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Bangladeş Büyükelçiliği, vatandaşlarına pasaport hizmeti sunabilmek amacıyla personel görevlendirmiştir.

Bu kapsamda, hafta içi yaşanan yoğunluk da dikkate alınarak, Bangladeş Büyükelçiliği’nden Ankara’dan gelecek görevli personel tarafından, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi’nde Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere sadece iki gün süreyle Bangladeş vatandaşlarına pasaport hizmeti verilecektir.