Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda önceki gün meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

49 yaşındaki Erhan Öztürk, yönetimindeki AA 962 H plakalı salon araçla Dörtyol istikametinden Alaniçi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dörtyol sığınmalı yol kavşağında seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ama yola çıkış yaptı. Öztürk, o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden 37 yaşındaki Vagıf Alakbarov yönetimindeki HZ 066 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle AA 962 H plakalı salon araç savrularak takla attu ve yolun solundaki orta refüjün üzerindeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.