Girne’de önceki sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza saat 04:00 sıralarında, meydana geldi.

İskendurun Caddesi üzerinde, 21 yaşındaki Basel Y.K Musallam, yönetimindeki ZVB 029 plakalı kiralık araç ile batı istikamete doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan taş duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Buse Kolcu, 18 yaşındaki Sudanaz Çetinel ve 18 yaşındaki İdil Çiroz, kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Basel Y.K Musallam ile yine araçtaki yolcu 21 yaşındaki Osaid M.A. Hajmohammad ise sevk edildikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, araç sürücüsünün sol elinde kırık, yolcu Osaid M.A. Hajmohammad ise sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.