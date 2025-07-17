Pınarbaşı ÇSK yönetim kurulu Pınarbaşı Köyü’nde oynanan Pınarbaşı – DİKA karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara yönelik açıklamalarda bulundu. Pınarbaşı ÇSK yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Dün Pınarbaşı Köyü’nde oynanan Pınarbaşı - DİKA karşılaşması öncesinde, taraftarların yerleri açıkça bantlarla belirlenerek güvenlik açısından gerekli önlemler alınmaya çalışılmıştır. Maç öncesinde, saat 17:00’den önce Boğaz Karakolu yetkililerinin sahada bulunmaları için bizzat tarafımızca gerekli bilgilendirme yapılmış ve ricada bulunulmuştur. Polis sahaya 17:35 te gelmiştir. Ancak, ev sahibi taraftarların kendilerine ayrılan bölgede bulunmalarına rağmen, misafir takım taraftarları, kendileri için ayrılmış alana polis tarafından yönlendirilememiştir. Üstelik misafir takım taraftarlarının bir kısmı, ev sahibi taraftarları tahrik eder şekilde yedek kulübesi çatısında maç izlemiştir. Ayrıca, misafir takım taraftarlarının ellerinde piknik buzluklarıyla sahaya geldikleri alkollü içeceklerle maçı alkollü şekilde izlemeye çalıştıkları gözlemlenmiştir. Saha içerisindeki misafir takım yedek kulübesinden, ev sahibi takım futbolcularına yönelik ağır küfürler edilmiştir Maçın uzatma dakikalarının son anlarında misafir takımın beraberlik golünü bulmasının ardından, misafir takım taraftarları ve yedek kulübesindeki futbolcular tarafından ev sahibi taraftarlara yönelik olarak küfür, su şişesi ve taşlı saldırılarda bulunmuşlardır Bu tür olayların sorumluluğunun Pınarbaşı Kulübü’ne yüklenmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Kulübümüz, maç öncesinde gerekli tüm bildirimleri yapmış ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Yaşanan bu üzücü olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli başvurular yetkili makamlara yapılacaktır. - Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü