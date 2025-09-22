Fileleftheros gazetesi, “Dijital Vatandaş: 110 Bini Aşkın Kullanıcı” başlıklı haberinde 112 bini aşkın kişinin, “Dijital Vatandaşlık” uygulamasını kullandığını bu uygulamadan 80 binden fazlası ise uygulamaya dahil edilen taraftar kartıyla ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, taraftar kart uygulamasına, ileriki haftalar içerisinde, spor müsabakaları için bilet satın alınmasının da dahil edileceğini belirtti.

“Dijital Vatandaşlık” uygulamasıyla, vatandaşlara yönelik dijital hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını anımsatan gazete bu uygulama sayesinde vatandaşların, fiziki mevcudiyet göstermeksizin elektronik ortam üzerinden işlemlerini yapabildiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs kamu sektöründe uygulanan ilk genetik yapay zekâ çözümü “Dijital Yardımcı” ile 163 binin üzerinde sorunun yanıtlandığını belirten gazete, ancak bu rakamın günlük 700 sorunun sorulmasıyla artmakta olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca devletin resmi portalı gov.cy sayfasını ayda 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, buna bağlı bakanlık siteleriyle birlikte ise rakamın 900 bini geçtiğini belirtti.