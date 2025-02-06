Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu bünyesinde görev alacak uzman

adaylara yönelik kritik bir eğitim programı düzenlendi.

KKTC’nin ilk ve tek uluslararası akredite bilişim ve siber güvenlik şirketi olan

Snipesec ’i n deneyimli uzmanları, üç gün süren yoğun eğitim programıyla katılımcılara

gerçek hayatta karşılaşılabilecek siber tehditlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak

teorik bilgi ve pratik yetkinlikler kazandırdı.

Uygulamalı Eğitimlerle Gerçek Hayata Hazır lık

Eğitimler, ileri düzey sızma testi tekniklerinden, Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

simülasyonlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sundu.

K atılımcılar kurum web servislerini güvenli hale getirmek ve kritik altyapıları korumak

için siber saldırı sen aryoları üzerinde çalıştı. Gerçek zamanlı simülasyonlar

sayesinde, sistem güvenliği konusundaki teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek

karşılaşabilecekleri tehditlere karşı etkili çözümler geliştirme fırsatı buldular.

Uluslararası Sertifika Fırsatı