Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu bünyesinde görev alacak uzman
adaylara yönelik kritik bir eğitim programı düzenlendi.
KKTC’nin ilk ve tek uluslararası akredite bilişim ve siber güvenlik şirketi olan
Snipesec’in deneyimli uzmanları, üç gün süren yoğun eğitim programıyla katılımcılara
gerçek hayatta karşılaşılabilecek siber tehditlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak
teorik bilgi ve pratik yetkinlikler kazandırdı.
Uygulamalı Eğitimlerle Gerçek Hayata Hazırlık
Eğitimler, ileri düzey sızma testi tekniklerinden, Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)
simülasyonlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sundu.
Katılımcılar kurum web servislerini güvenli hale getirmek ve kritik altyapıları korumak
için siber saldırı senaryoları üzerinde çalıştı. Gerçek zamanlı simülasyonlar
sayesinde, sistem güvenliği konusundaki teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek
karşılaşabilecekleri tehditlere karşı etkili çözümler geliştirme fırsatı buldular.
Uluslararası Sertifika Fırsatı
Eğitim sonunda katılımcılar, teknik bilgi birikimlerini pekiştirmekle kalmadı, aynı
zamanda uluslararası düzeyde tanınan sertifikalara yönelik sınavlara da hazırlandı.
Bu sertifikalar, katılımcıların kariyerlerinde önemli bir adım atmalarını sağlarken,
kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna daha güçlü bir katkıda bulunmalarına olanak
tanıyor.