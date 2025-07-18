Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de haftanın maçları belli oldu.

Program şöyle;

1.GRUP

19 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Serhatköy

2.GRUP

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Bellapais Tatlısu

MTG Akademi’den yaza merhaba
MTG Akademi’den yaza merhaba
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18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Eurocoast Saka-Çamlıbel

18.00 Arkın Bellapais Stadı Chapter One Göksu-Akdeniz

3.GRUP

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-Pınarbaşı

18.00 Dika Kırıkkale Stadı DİKA-Gaziköy

18.00 Ağırdağ Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı Lefkoşa SKD-Yenikent Perçinci

4.GRUP

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Yenişehir-Mutluyaka

18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Pergama

5.GRUP

19 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Civisil Ardahan

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ötüken-1461 İskele Trabzonspor

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Gönendere-Boğaziçi

6.GRUP

19 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Kumyalı-Tatlısu Seracılar

18.00 Mehmetçik Stadı Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Büyükkonuk

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Ergazi