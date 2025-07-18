Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de haftanın maçları belli oldu.
Program şöyle;
1.GRUP
19 Temmuz 2025, Cumartesi
18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Serhatköy
2.GRUP
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Bellapais Tatlısu
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Eurocoast Saka-Çamlıbel
18.00 Arkın Bellapais Stadı Chapter One Göksu-Akdeniz
3.GRUP
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-Pınarbaşı
18.00 Dika Kırıkkale Stadı DİKA-Gaziköy
18.00 Ağırdağ Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı Lefkoşa SKD-Yenikent Perçinci
4.GRUP
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Yenişehir-Mutluyaka
18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Pergama
5.GRUP
19 Temmuz 2025, Cumartesi
18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Civisil Ardahan
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ötüken-1461 İskele Trabzonspor
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Gönendere-Boğaziçi
6.GRUP
19 Temmuz 2025, Cumartesi
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Kumyalı-Tatlısu Seracılar
18.00 Mehmetçik Stadı Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Büyükkonuk
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Ergazi