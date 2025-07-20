1.GRUP

19 Temmuz 2025, Cumartesi

Doğancı-Serhatköy: 2 – 0

Pınarbaşı ve Dika’ya birer maç saha kapatma
Pınarbaşı ve Dika’ya birer maç saha kapatma
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2.GRUP

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Bellapais Tatlısu

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Eurocoast Saka-Çamlıbel

18.00 Arkın Bellapais Stadı Chapter One Göksu-Akdeniz

3.GRUP

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-Pınarbaşı

18.00 Dika Kırıkkale Stadı DİKA-Gaziköy

18.00 Ağırdağ Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı Lefkoşa SKD-Yenikent Perçinci

4.GRUP

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Yenişehir-Mutluyaka

18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Pergama

5.GRUP

19 Temmuz 2025, Cumartesi

Serdarlı-Civisil Ardahan: 1- 3

Ötüken-1461 İskele Trabzonspor: 2 – 2

Gönendere-Boğaziçi: 1 – 3

6.GRUP

19 Temmuz 2025, Cumartesi

Kumyalı-Tatlısu Seracılar: 3 – 2

Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Büyükkonuk: 2 – 0

20 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Ergazi