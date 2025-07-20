1.GRUP
19 Temmuz 2025, Cumartesi
Doğancı-Serhatköy: 2 – 0
2.GRUP
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Bellapais Tatlısu
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Eurocoast Saka-Çamlıbel
18.00 Arkın Bellapais Stadı Chapter One Göksu-Akdeniz
3.GRUP
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-Pınarbaşı
18.00 Dika Kırıkkale Stadı DİKA-Gaziköy
18.00 Ağırdağ Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı Lefkoşa SKD-Yenikent Perçinci
4.GRUP
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Yenişehir-Mutluyaka
18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Pergama
5.GRUP
19 Temmuz 2025, Cumartesi
Serdarlı-Civisil Ardahan: 1- 3
Ötüken-1461 İskele Trabzonspor: 2 – 2
Gönendere-Boğaziçi: 1 – 3
6.GRUP
19 Temmuz 2025, Cumartesi
Kumyalı-Tatlısu Seracılar: 3 – 2
Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Büyükkonuk: 2 – 0
20 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Ergazi