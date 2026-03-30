Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Play-Off final karşılaşması 3 Nisan 2026 Cuma akşamı saat 19.00'da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak. Play-Off Yarı Final müsabakalarında rakiplerini elemeyi başaran Akdoğan SK ve Alacan Group Türkmenköy ASK final maçında Çello Dikmen Gücü SK ve Karaoğlanoğlu SK'nın ardından AKSA 1.Lig'e yükselen son takım olmak için mücadele edecek. Statü gereği Akdoğan SK takımı müsabakada ev sahibi olarak yer alacak.

Play-Out müsabakaları 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak

Play-Off finalinin yanı sıra Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Play-Out ikinci maçlarının da detayları belli oldu. Buna göre Gaziveren SK - Çanakkale TSK ve Güvercinlik İYSK - Bellapais Tatlısu HOSK karşılaşmaları 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 13.00'te oynanacak. Play-Out ilk maçlarında Güvercinlik İYSK rakibi Bellapais Tatlısu HOSK'u 2-1 mağlup ederken, Gaziveren SK de Çanakkale TSK'yı 3-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşmaları kaybeden takımlar Ozanköy SK ve Yenierenköy TSK'nın ardından Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'e düşecek.