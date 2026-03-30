BTM 1. Lig şampiyonlarından Dikmen Gücü Spor Kulübü Başkanı Selahattin Çello ve Yönetim Kurulu üyeleri, kulübün 50. yılında elde edilen anlamlı şampiyonluğun ardından Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Dikmen Gücü’nün tarihi başarısı ve sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele ruhu detaylı şekilde değerlendirilirken, elde edilen şampiyonluğun hem kulüp hem de bölge adına taşıdığı önem vurgulandı.

Ziyaret sırasında ayrıca geride kalan sezonun genel bir analizi yapılırken, yeni sezon öncesi izlenecek yol haritası da ele alındı. Altyapı çalışmaları, kadro planlaması ve kulübün sportif hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, Dikmen Gücü’nün başarılarını sürdürülebilir hale getirmek adına atılacak adımlar değerlendirildi.

Yüksel Çelebi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 50. yılda gelen bu anlamlı şampiyonluğun tüm bölge halkına büyük bir gurur yaşattığını belirtti. Çelebi, Dikmen Gücü’nün her zaman yanında olduklarını vurgulayarak yeni sezonda da kulübe desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.