Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’yi kabul etti.

Yeni atanan BM Özel Temsilcisi Diagne’yle Erhürman arasındaki ilk görüşme olma niteliği taşıyan kabul Cumhurbaşkanlığı'nda saat 11.00'de başladı. Bu Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk defa bir Birleşmiş Milletler yetkilisini kabulü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.

Diagne'yi Cumhurbaşkanlığı binası girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.

Erhürman ve Diagne’nin toplantı ardından açıklama yapması bekleniyor.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne, çarşamba günü Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelmişti.

Diagne: “Her iki liderle yapıcı şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne açıklama yaptı.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne, açıklamasında basın mensuplarına kendini tanıtarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diagne, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27 Ekim tarihinde Erhürman’a gönderdiği mektubu anımsatarak, kendisinin de Erhürman’ı görevine başlaması dolayısıyla kutladığını ve başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Genel Sekreter’in, Kıbrıs’ta barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm yolunda tüm adanın refah ve güvenliğine yönelik çalışma kararlılığını vurgulayan Diagne, “Genel Sekreter’in ve BM Barış Gücü’nün temsilcisi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim.” dedi.

Görüşmenin bir nezaket ziyareti niteliğinde olduğunu dile getiren Diagne, Erhürman’ın görüşlerini dinlediğini ifade etti.

Birkaç gün önce Rum Lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini de hatırlatan Diagne, her iki liderle "yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini" belirtti.