Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü'nden gelen muhtelif eşya ve içkileri perakende usulü satışa sunulacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, satış, cumartesi günü 08.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatlerinde Lefkoşa Vergi Dairesi’nin karşısında bulunan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda yapılacak.

Saat 07.00 itibarıyla sıra numarası verilerek, 08.00’de satışa başlanacak. Satışa sunulan malzemeler bitene kadar, hafta içi mesai saatleri içerisinde satış devam edecek.

Satışlar nakit veya kredi kartı ile yapılacak. Satılan malların iade ve değişimi yapılmayacak.