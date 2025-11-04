Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

4 KASIM SALI:

20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) - TABİİ SPOR 1

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) - TABİİ SPOR

23.00 Atletico Madrid (İspanya) – U.S-Gilloise (Belçika) - TABİİ SPOR 3

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa) - TABİİ SPOR 5

23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz) - TABİİ SPOR 2

23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda) - TABİİ SPOR 6

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) -TABİİ SPOR1

23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) - TABİİ SPOR 4

5 KASIM ÇARŞAMBA:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere) - TABİİ SPOR

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya) - TABİİ SPOR 1

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray - TRT 1

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) - TABİİ SPOR 4

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya) - TABİİ SPOR 1

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan) - TABİİ SPOR 2

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) - TABİİ SPOR

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya) - TABİİ SPOR 5

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya) - TABİİ SPOR 3