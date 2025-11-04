Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

REAL MADRİD, SAHASINDA VALENCİA'YI FARKLI YENDİ

İspanya LaLiga'da Valencia'yı ağırlayan lider Real Madrid, Vinicius Junior'ın penaltı kaçırdığı mücadeleyi Fransız yıldızı Kylian Mbappe (2), Jude Bellingham ve Alvaro Fernandez'in golleriyle 4-0 kazandı.

İkinci yarının başında yerini Dani Ceballos'a bırakan milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin ikinci golünün pasını verdi.

Geçen hafta "El Clasico"da Real Madrid'e yenilen Barcelona, sahasında ağırladığı Elche'yi Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup etti.

Villarreal, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-0'lık skorla geçerken, Atletico Madrid de Sevilla'yı 3-0 yendi.

Ligde 11 hafta sonunda 30 puana ulaşan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu. Barcelona 25, Villarreal 23 ve Atletico Madrid 22 puanla takibini sürdürdü.

LİVERPOOL KAZANMAYI HATIRLADI

İngitere Premier Lig'de üst üste 4 maç kaybeden son şampiyon Liverpool, sahasında Aston Villa'yı Muhammed Salah ve Ryan Gravenberch'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftalar sonra galip geldi.

Lider Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi ilk 35 dakikada Viktor Gyökeres ve Declan Rice'ın attığı gollerle 2-0 yendi.

Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Chelsea, Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro'nun golüyle evine üç puanla döndü.

Manchester City de Norveçli yıldızı Erling Haaland (2) ve Nico O'Reilly'nin golleriyle Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Ligin 10. haftasında puanını 25'e çıkaran lider Arsenal'i 19 puanla Manchester City ve 18'er puanla Liverpool ve Bournemouth takip etti.

NAPOLİ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Serie A'da lider Napoli, İspanyol Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como ile golsüz berabere kaldı. Como forması giyen Alvaro Morata, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımının ilk golüne asist yaptığı maçta Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 yendi. Inter'e üç puanı getiren golü 90+3. dakikada Martin Frese (kendi kalesine) attı.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Milan, Strahinja Pavlovic'in golüyle Roma'yı 1-0 yenerken Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemeyince teknik direktör Igor Tudor'u göndererek takımı Luciano Spalletti'ye emanet eden Juventus, Cremonese'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle maçta forma giymedi.

İlk 10 hafta sonunda Napoli, 22 puanla liderliğini sürdürüyor. Inter, Milan ve Roma, 21 puanla Napoli'yi takip ediyor.

BAYERN MÜNİH'E İLK YARI YETTİ

Bundesliga lideri Bayern Münih, sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i Serge Gnabry, Nicolas Jackson ve Loic Bade'in (kendi kalesine) ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenerek 9'da 9 yaptı.

Leipzig, zirve mücadelesi veren Stuttgart'ı Julian Chabot (kendi kalesine), Yan Diomande ve Romulo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Stuttgart'ta Atakan Karazor, 88 dakika oyunda kaldı.

Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u tek golle geçerken Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Heidenheim ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu 26. dakikada sakatlanarak yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Ligde Bayern Münih, 27 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 22, Borussia Dortmund ise 20 puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG, UZATMADA GÜLDÜ

Ligue 1'de geçen hafta liderlik koltuğunu geri alan PSG, sahasında ağırladığı Nice'i 90+5. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 1-0 yendi.

Marsilya, 10 kişi kaldığı maçta Auxerre'i Angel Gomes'in golüyle mağlup ederken Lens, sahasında Lorient'i 3-0'lık skorla geçti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise Angers karşısında Felix Correia'nın golüyle galibiyete uzandı.

Ligin 11. haftası sonunda PSG, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Zirve yarışında Marsilya ve Lens'ın 22 puanı bulunuyor.