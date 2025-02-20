Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

21 Şubat Cuma:

19.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

12.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

15.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

18.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

12.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

15.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

18.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

Zirvede soluk soluğa yarış Zirvede soluk soluğa yarış

24 Şubat Pazartesi:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic