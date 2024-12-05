Trendyol Süper Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 ARALIK CUMARTESİ:
12.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler
15.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 ARALIK PAZAR:
12.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
15.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
15.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün
18.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın
9 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu