Trendyol Süper Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 ARALIK CUMA:

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 ARALIK CUMARTESİ:

12.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler

15.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 ARALIK PAZAR:

12.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

15.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

15.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün

18.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın

9 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu