Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, ç evrenin korunmasının, yalnızca kurumların değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Tamer Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Gemikonağı bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne hizmet veren Akdeniz Evleri’nden çevreye lağım suyu bırakıldığı ihbarı üzerine, Lefke Çevre Dairesi ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu, bunun çevre ve halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.