Değirmenlik-Akincilar Belediyesi, 2026 yılı emlak vergilerinin birinci taksidi için son ödeme tarihinin 30 Nisan olduğunu duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamada, 2026 yılı taşınmaz mal (emlak) vergilerinin tarh ettiği ve tahsiline başlandığı belirtildi.

Mükelleflerin 2026 yılı vergi borçlarının birinci taksitini 30 Nisan, ikinci taksitini ise 30 Eylül tarihine kadar belediye veznesine ödemeleri gerektiği bildirilen açıklamada, belirtilen ödeme tarihlerinden sonra yapılacak olan ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacağı kaydedildi.