KTFF tarafından Birinci Lige düşürülen Değirmenlik Spor Kulübü, 2025/26 sezonu hazırlıklarına pazartesi günü itibarıyla başladı.

Teknik direktör Erdoğan Emiroğluları önderliğinde sahaya inen yeşil-beyazlı ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Değirmenlik’te Erdoğan Emiroğluları'nın yardımcılığını Erkut Mantar yapacak. Takımın kaleci antrenörlüğü görevini ise Mustafa Dağman üstlenecek. Teknik heyet, sezon boyunca disiplinli ve sistemli bir çalışma yürütmeyi hedefliyor.

Değirmenlik cephesinde hedef, 1. Lig’de başarılı bir grafik çizerek yeniden üst lig hayalini gerçeğe dönüştürmek.