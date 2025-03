Yeni bina ile okula dört modern sınıf, idari bölümler, öğretmenler odası ve geniş bir oyun parkı kazandırıldı. Tarihi okul binası da kapsamlı bir tadilat sürecinden geçirildi.

Bakanlık ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan yeni bina ve oyun parkının açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, bazı bürokratlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, CTP Genel Başkanı Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ve Değirmenlik İlkokulu Müdürü nedime Karasel birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Karavezirler’e okul inşaatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Tören boyunca Değirmenlik İlkokulu öğrencileri, Halk Dansları, Zumba ve koro performansları sergiledi.

-Tatar: “Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Değirmenlik İlkokulu’nun daha güzel hale getirilmesi için merkez yönetimle yerel yönetiminin iş birliği yaptığını belirterek, çocukların geleceği ve daha iyi eğitim alabilmeleri için maliyetin dikkate alınmadığını söyledi.

Bu yeniliklerin devletin, milletin ve çocukların geleceği bakımından fevkalade önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Tatar, bölgenin, yeni havalimanının açılması ve yeni yatırımlarla daha da geliştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin parti ayrımı gözetmeden yatırım yaptığını ve bölgeyi ülkede merkezi bir pozisyona getirdiğini söyledi. Ülkenin daha fazla okula, sınıfa ve yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pandemiye, felaketlere, bölgedeki çalkantılara, Gazze'ye ve Ukrayna'ya rağmen gelişmeye ve kalkınmaya devam edebildiğini belirtti.

“Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, milletini, vatanını, bayrağını, memleketini, ülkesini seven çocuklar yetiştirerek gelecekte bu ülkeye sahip çıkmalarının bu ülkeyi yönetmelerinin en büyük temennisi ve dileği olduğunu söyledi. Tatar, her koşulda, her türlü sıkıntı içerisinde çocuklara en iyi eğitimi verme görevine devam eden öğretmenlere teşekkür etti.

-Üstel: “Çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimizin teminatıdır”

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında “Çocuklarımıza yaptığımız yatırım, ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımdır. Çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimizin teminatıdır” dedi. Üstel, 6 Şubat depreminden sonra ihtiyaç olan bölgelerde yeni okullar yapıp çocukların daha çağdaş binalarda, daha çağdaş ortamlarda yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Aynı zamanda depreme dayanıklı olmayan okullar için güçlendirme veya yıkım ve yeniden inşa edilmelerini programladıklarını ifade eden Üstel, bu program çerçevesinde Değirmenlik İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı belirledikten sonra buradaki yerel yönetimle birlikte bu inşaatı yaptıklarını söyledi.

Bazı okullar için yerel yönetimlerle, bazıları için iş insanlarıyla, bazı yerlerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı altyapı yatırımlarıyla çocukların geleceğini şekillendirecek ve okullarını daha iyi bir noktaya getirecek projeler hazırladıklarını kaydeden Üstel, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Erhürman: “Hepimizin bir numaralı gündemi çocuklarımızdır”

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da burada yaptığı konuşmada, birçok sorun olmasına rağmen, herkesin bir numaralı gündeminin çocuklar, öğrenciler ve gelecek olduğunu ifade etti. Muasır medeniyetler seviyesine sahip ülkelerin çocukları hangi haklara, hangi olanaklara sahipse bu ülkenin çocuklarını da o haklara ve olanaklara sahip olana kadar başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını kaydeden Erhürman, bu kadar önemli bir konuda iş birliğinin esas olduğunu söyledi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin bölgedeki tüm okullara yasal yükümlülük gereği 481 bin TL yatırım yapması gerekirken bu miktarı 60 milyon TL’ye çıkardığını vurgulayan Erhürman, Belediye Başkanı, tüm Belediye Meclis Üyeleri ve tüm belediye emekçilerini çalışmaları için kutladı.

-Çavuşoğlu: "Yerel yönetimler ve merkezi hükümetin eğitimdeki iş birliği büyük önem taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da açılışta yaptığı konuşmasında yerel yönetimlerle merkezi hükümetin eğitim alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"Bugün burada, birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz okul, iş birliğimizin en güzel örneğidir. Ali Bey’e bugüne kadar gösterdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, yerel yönetimlerin katkılarıyla eğitim altyapısının geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Çavuşoğlu, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin birlikte çalışarak eğitim yatırımlarını hayata geçirdiğini belirterek, "Bir okul da sen yap”, “Bir sınıf da sen yap" kampanyasında Ali Karavezirler’in büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Ali Bey ile uzun yıllardır birçok okulda birlikte çalıştık ve bu projelere katkı sağladık. Bugün geldiğimiz noktada, yerel yönetimlerle iş birliği içinde okul projelerini hayata geçirdik ve bu birlikteliğin örnek teşkil ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden sonra eğitim yatırımlarının hızlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem sonrası 2023'te eğitim altyapısına ayrılan bütçe 80 milyon TL iken, bugün bu rakam 950 milyon TL'ye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, yerel yönetimlerin kaynakları ve hayırsever katkılarıyla bu kaynaklar artarak devam ediyor."

Çavuşoğlu, eğitim altyapısının uluslararası standartlara taşınmasının da önemine vurgu yaparak, "Gelecekte sınıflarımız 30 kişiden az olacak. İklimlendirme ve dijital altyapı sorunları ortadan kalkacak. Eğitimdeki kalitemizi artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Birlikte çalışarak ortaya koydukları somut eserlerin önemine işaret eden Çavuşoğlu, bu projeleri ülkeye ve halka olan inançla yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitimdeki en büyük önceliklerinin öğrencilere kaliteli bir eğitim ortamı sunmak olduğunu belirterek, "Eğitimdeki sorunları hep birlikte çözüyoruz ve öğrencilerimiz en iyi koşullarda eğitim alacak. Yerel yönetimlerin bu iş birliğini örnek almasını diliyorum" dedi. Çavuşoğlu, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

- Karavezirler: “Birlikte çalışarak eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, eğitime yapılan yatırımların bölgenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu önemli projeyi geniş katılımla hayata geçirmenin mutluluğunu dile getirdi.

Karavezirler, okulda yapılan yenilikleri anlatarak, 1974 öncesi inşa edilen eski binanın yerine dört derslik, öğretmen odası ve idari ofislerin bulunduğu 576 metrekarelik modern bir yapı kazandırıldığını söyledi. Karavezirler, 2 bin 296 metrekarelik beton zemin üzerine oyun alanları, voleybol ve basketbol sahaları, istinat duvarları ve sentetik çim kaplamalı çok amaçlı bir alan oluşturulduğunu belirtti.

Belediye olarak eğitim alanında uzun vadeli bir vizyonla çalıştıklarını belirten Karavezirler, Değirmenlik İlkokulu’nda gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra bölgedeki diğer okullara yönelik projelere de değindi. Karavezirler, “Toplam sekiz derslik, çevre düzenlemeleri ve modern eğitim alanları, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Eğitime destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve okul aile birliklerine teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte çalışarak eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki eğitim yatırımlarına değinen Karavezirler, Değirmenlik Lisesi'nde 320 metrekarelik üç derslik ve idari bölümlerin yapımını tamamladıklarını ve açılışın 30 Nisan’da gerçekleşeceğini belirtti. Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda ise iki bina arasında yapacakları uzay çatı ile kapalı bir alan oluşturacaklarını söyleyen Karavezirler, böylece öğrencilerin hava koşullarından etkilenmeden spor yapabilmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Eğitim yatırımlarının artarak süreceğini vurgulayan Karavezirler, “2025-2026 eğitim yılının sonuna kadar toplamda 60 milyon TL’lik yatırım hedefliyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Yeni eğitim alanlarımızın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

-Karasel: “Yeni binamız ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz”

Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel ise yeni binanın öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Bugün yalnızca bir bina açmıyoruz. Çocuklarımızın hayallerini güçlü temeller üzerine inşa edebilmeleri için yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi.

Karasel, eğitimin en büyük yatırım olduğunu belirterek, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde önemli bir projeye imza attığını ifade etti.

Yeni bina ile okula dört modern sınıf, idari bölümler, öğretmenler odası ve geniş bir oyun parkı kazandırıldığını belirten Karasel, tarihi okul binasının da kapsamlı bir tadilat sürecinden geçirilerek eğitime kazandırıldığını söyledi.

Öğrencilere seslenen Karasel, modern ve güvenli bir eğitim ortamına kavuştuklarını belirterek, başarı için azimle çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Karasel, öğretmenlerin de yeni binayla daha verimli bir eğitim süreci yürüteceğini kaydetti.

Eğitime katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanına, bakanlık yetkililerine ve Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür eden Karasel, uzun yıllar okulda hizmet veren ve hayatını kaybeden Arkın Başat’ı da anarak yeni binanın ve oyun parkının hayırlı olmasını diledi.