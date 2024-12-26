Süper Lig lideri Miracle Değirmenlik, Teknik direktör Ali Oraloğlu yönetiminde Tremeşeli Holding Dumlupınar maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Aksa Süper Lig’in ilk devresinin son haftası olan 15. haftasında oynayacağı Tremeşeli Holding Dumlupınar Türk Spor Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ali Oraloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların moralli ve istekli oldukları gözlemlendi. Kritik karşılaşma öncesi takımın taktik çalışmalarına ağırlık verdiği ve maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği belirtildi.