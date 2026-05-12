Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, araç ve iş makinesi filosunu güçlendirmek amacıyla açtığı 5 ihaleyi sonuçlandırdı.

1 adet 21 ton ve üzeri (0 saat) paletli ekskavatör, 1 adet backhoe loader (kazıcı yükleyici) (0 km), 1 adet 31 ton ve üzeri (0 saat) paletli ekskavatör için çıkılan ihaleleri kazanan firma, Artesa Trd. Co. Ltd. oldu.

1 adet 2. el greyder alımı ihalesini Machine Point Investment Ltd., 1500 Adet GPRS Haberleşmeli Uzaktan Okumalı ve Uzaktan Açma-Kesmeli Tümleşik Su Sayacı ve İşletme Yazılımı Alımı İhalesi’ni de Last Digital Ltd. kazandı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Artesa Trd. Co. Ltd. Direktörü Şaban Emre, Last Digital Ltd. Direktörü Polat Alper ile Machine Point Investment Ltd. Direktörü Salahi Malatyalı’yla ayrı ayrı ihale sözleşmelerine imza attı.

Söz konusu alımlar belediyenin su hizmeti, altyapı, yol yapım ve bakım çalışmalarında kapasiteyi artıracak. Yeni iş makinelerinin hizmete girmesiyle birlikte sahadaki çalışmalar daha hızlı ve verimli şekilde yürütülecek.