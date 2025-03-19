Belediyeden yapılan açıklamada, bu kapsamda, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Kıbrıs Pozitif Reklamcılık Ltd. arasında reklam anlaşması imzalandığı, 2025 yılı için geçerli olacak anlaşmanın yıllık 8 milyon TL getirisi olacağı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın Belediye Meclisi’nde değerlendirildiğine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında verilen izin kapsamında yapıldığına, Karayolları Dairesi’nin “trafik ve yol güvenliği” görüşü ışığında hazırlandığına dikkat çekildi.

- Karar, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden aydınlatma direklerine ilişkin yapılan açıklamada, Belediye’nin yürüttüğü Ercan-Değirmenlik ana arterinin temizlik, çiçeklendirme ve aydınlatma çalışmalarına işaret edilerek, bunun için geçen yıl 8 milyon 572 bin TL’lik harcama yapıldığı vurgulandı.

Kıbrıs Pozitif Reklamcılık Ltd.’in reklam projesi önerisinin bu çalışmaların finansmanını sağlamak amacıyla değerlendirilmeye alındığı ve aydınlatma direklerine reklam alınması kararının Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Anlaşma kapsamında, Pozitif Fikir Reklamcılık Ltd.’in 350 direğe kırlangıç banner takacağı ve belediyeye yıllık 8 milyon TL ödeme yapacağı belirtildi. 1 Ocak 2025’te başlayan ve 31 Aralık’ta sona erecek projeden elde edilen gelirin ise, Ercan-Değirmenlik ana arterinin bakım ve idamesi için kullanılacağı duyuruldu.

- İzin süresi revize edildi

Açıklamada, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği’nin (REK-DER) talebi doğrultusunda, ilk olarak 2 yıl olarak verilen izin süresinin, Belediye Meclisi’nin 14 Şubat tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 yıla düşürüldüğü de belirtildi.

Belediye tarafından Karayolları Dairesi'nden "trafik ve yol güvenliği" bakımından proje için resmi görüş istendiğini ve görüşler doğrultusunda sözleşmenin imzalandığı kaydedilen açıklamada, ilgili firmanın yapacağı tüm operasyonel ve uygulama çalışmalarının da Belediye ile iş birliği içinde ilerleyeceği, trafik yol güvenliğine yönelik standartları koruyacağı, reklamların yasal mevzuata uygun olacağı belirtildi.

Açıklamada, bazı çevrelerin ticari rekabet nedeniyle anlaşmaya yönelik iddialar sonrasında Belediye’nin şeffaflık anlayış gereği açıklama yapma ihtiyacı duyduğu ifade edildi.