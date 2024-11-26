Bazı siyasi parti ve sendikaların da aralarında olduğu 20 örgüt, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Ali Kişmir’in yanında olacaklarını belirterek, tüm sivil toplum örgütlerine ve "ifade özgürlüğüne inanan herkese dayanışma çağrısı yaptı.

Örgütler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’in, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı” ifade edildi.

Açıklamada, “Rejimden kaynaklanan müdahaleleri deşifre etmek maksadıyla eleştirel bir dille kaleme alınan yazının böylesine ağır bir yargılamaya konu olması, demokrasilerin temel değerlerine aykırıdır ve kabul edilemezdir.” denildi.

Demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğüne dayalı bir rejim olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak, Ali Kişmir’in sosyal medyada paylaştığı yazısı nedeniyle yargılanması, bu özgürlüklerin tehdit altında olduğunun en açık göstergesidir. Bu dava, yalnızca bir gazeteciye değil, demokratik değerlere ve halkın eleştiri yapabilme hakkına yönelik bir saldırı ve baskı altına alarak susturma girişimidir.” ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin düşüncelerini ifade etmelerinin suç olmadığı kaydedilen açıklamada, dava sürecinin, gazetecileri susturma ve toplumda korku yaratma amacı taşıdığı savunuldu. "Bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, Savcılığa, Kişmir’e yönelik davayı geri çekme çağrısı yapıldı.

Meclis’e geleceği bildirilen ancak bir yılı aşkın süredir komitede beklemeye alınan Askeri Suçlar Yasası’nda gerekli tadilatların da bir an önce yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Yasada bulunan ilgili maddeler, yalnızca gazetecileri değil, tüm toplumu susturma riskini taşımaktadır. Hükümeti, bu yasayı demokratik standartlara uygun şekilde revize etmeye çağırıyoruz.” denildi.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Ali Kişmir’in yanında olunacağı kaydedilen açıklamada, tüm sivil toplum örgütleri ve ifade özgürlüğüne inanan herkes mücadelede dayanışma göstermeye davet edildi, “Bu süreçte birlikte hareket ederek, ifade ve basın özgürlüğünü savunabilir ve demokrasimizi güçlendirebiliriz.” denildi.

DAVA KONUSU

Gazeteci Ali Kişmir hakkında, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiğine” yönelik 10 yıla kadar hapsi istenen bir dava açılmıştı.

Kişmir, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yazdığı ve sonradan dava konusu olan yazısında “Ankara’nın, son olarak siyasetimize ayar vermek için bazı UBP’li vekilleri çağırdığı yerin adı ‘Beyaz Ev’ olabilir ancak siyasetimizi getirdiği konum açıkçası “Genel ev”dir! Ankara adanın kuzeyindeki hakimiyetini kaybetmeyi, varlığının sorgulanmasını ve Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmasını istemiyor! Sürekli bağımlılık pozisyonunda kalınmasını, ‘Yetiş ana’ manşetlerinin atılmasını, otur denilince oturan kalk denilince kalkan bir lidere sahip olunmasını arzuluyor” şeklinde ifadelere yer vermişti.