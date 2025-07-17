DAÜ Turizm Fakültesi ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğinde, Afik Group ve Ceasar Resort’un sponsorluğunda düzenlenen balo Girne’de, Latomia 1933’te gerçekleştirildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ’nün geleneksel olarak 16 yıldır gerçekleştirdiği etkinliğe bu sene yaklaşık 120 davetli katıldı.

DAÜ’lü öğrenciler çocuklar için gün boyu etkinlikler düzenlerken SOS öğrencileri de baloda dans etti. DAÜ’de öğrenim gören farklı ülkelerden öğrenciler programa kendi kültürel danslarıyla katılırken etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Gecenin sonunda, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ile SOS Çocuk Köyü adına Münür Yücekal, uzun yıllardır etkinliğin sponsoru olan Jack Afik’e teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, organizasyonda emeği geçen öğrencilere ve akademik kadroya da teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumla DAÜ arasındaki bağları daha da pekiştirdiğini söyledi.