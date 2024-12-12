Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Basketball Cup of Nations” turnuvası, 10 Aralık 2024 Salı günü Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından sona erdi. Turnuvayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takımı şampiyon olarak tamamlarken, Nijerya takımı ikinci, Türkiye takımı üçüncü, Sudan takımı ise dördüncü sırada yer aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Zorlu, organizasyonun farklı milletlerden öğrencileri bir araya getirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin DAÜ için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, ilk dörde giren takımlara madalya, ilk üç sırayı alan takımlara ise kupa verildi. Ayrıca bireysel performanslarıyla ödül kazanan sporcular çeşitli hediyelerle onurlandırıldı. En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü Halil Çetinyay kazanırken, Smaç Ödülünün sahibi Gabriel, Üç Sayılık Atış Ödülünün sahibi ise Grayson oldu. Söz konusu kategorilerde dereceye giren oyunculara hediye takdiminde bulunuldu.

Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ve başarılı sporculara ödülleri DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Şube Amiri Osman Konnolu, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Basketbol Eğitmeni Cüneyt Doğan, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Beha Karabulutoğlu ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Personeli Enver Tatlıcıoğlu tarafından takdim edildi.