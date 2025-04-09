DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Aktivite Salonu’nda sahnelenen oyunu DAÜ’lülerin yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da izledi.

"Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Pelinsu" ve "Hastane" isimli üç skecin sahnelendiği oyunun senaryosunu Ahmet Emre Topaloğlu, Can Birlik, Ekin Karabulut, Kardelen Çilingir, Senanur Kayalı, Tuna Açıkyörük ve Yiğit Kargın kaleme alınırken yönetmenliğini de Ekin Karabulut üstlendi.

Gecenin sorundan DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu katkılarından dolayı tiyatro ekibine teşekkür plaketi takdim etti.