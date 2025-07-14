DAÜ-SEN, yazılı açıklamasında, Özcenk’in, DAÜ-SEN’in, Başbakan Ünal Üstel’e hitaben yazdığı mektupta yer alan görüşleri yalanladığını, ancak bunların asılsız değil, gerçek olduğunu savundu.

Üzücü olanın, Özcenk’in, “işin aslının farkında olmaması veya Başbakanı yanıltmaya çalışması” olduğu öne sürülen açıklamada, özetle şunlar yer aldı:

“Sendikamızın ortaya koyduğu iddia Üniversite Web Sayfasından herkesin ulaşabildiği bir bilgiye (öğrenci harçlarına) dayanmaktadır. Bu bilgiye https://portal.emu.edu.tr/YeniOgrenciOgrenimUcreti.aspx linkinden ulaşılabilmektedir.

Tüm belgeleri ile ortaya koyduğumuz bu bilgi, bizzat VYK Başkanının onayı ile yürürlüğe konan yüzde 82 burs oranı ile yabancı öğrencilerin KKTC Vatandaşı öğrencilerden çok daha az harç ödediğidir. Sendikamızın tüm itirazlarına rağmen bu uygulama ısrarla devam ettirilmiştir. Kurum içindeki tüm süreçleri yürütüp sonuçsuz kaldıktan sonra, herkesin kolaylıkla ulaştığı ve sendikamızın son günlerde velilerden çokça şikayet aldığı bu bilgiyi, Başbakan ve Kamuoyu ile paylaşmamızdan, VYK Başkanının bu kadar rahatsız olması ayrıca üzücüdür.

Sendikamıza göre yabancı öğrencilere yönelik uygulanmaya başlanan ve herhangi bir başarı ve ihtiyaç kriteri aramayan söz konusu burs politikası ölümcül bir hatadır.”