Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MusMer UniLeague 3. Hafta maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşı karşıya geldi. DAÜ, disiplinli oyun yapısı ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibini 95-83’lük skorla rakibini mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşattı.

DAÜ’nün galibiyetinde takım oyununu öne çıkaran performanslar ön plandaydı. Grayson Walker, 20 sayı atarak hücumdaki etkinliğini bir kez daha kanıtlarken, Salomon Essam pota altındaki 10 ribaunduyla takımına önemli bir fiziksel katkı sağladı. Bu ikilinin öne çıkan performansı, DAÜ’nün sahadaki enerjisini yukarı taşıdı.

ODTÜ tarafında ise bireysel performanslar dikkat çekti. Fatih Özen, maçın en skorer ismi olarak 34 sayı üreterek adeta yıldızlaştı. Altuğ Soyöz ise 11 ribaundla pota altında takımına direnç kattı. Ancak bu çabalar, DAÜ’nün takım oyunu ve savunma başarısını aşmaya yetmedi.

Bu sonuçla DAÜ, ligdeki iddiasını bir kez daha kanıtlarken, ODTÜ önümüzdeki haftalarda toparlanmak için sahaya çıkacak. Maçın temposu ve heyecanı, spor severlere kaliteli bir basketbol şöleni sundu. MusMer UniLeague’de heyecan, önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.