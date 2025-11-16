Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında ortak eğitim programları oluşturulmasına ilişkin mutabakat anlaşması imzalandı.

DAÜ Rektörlüğü’ndeki imza töreninde mutabakat anlaşmasına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KAYAD Başkanı Meral Akıncı imza koydu. İmza törenine DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, KAYAD Aktivisti Av. Mine Atlı ve DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen katıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre “mutabakat anlaşması ile bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif çalışmaların yapılması, öğrenci, personel ve bilgi değişimi aracılığıyla öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında iş birliği ortamı esaslarının belirlemesi” amaçlanıyor.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, üniversiteyle bağlarının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Kariyer yolculuğundan bahseden Akıncı, özellikle KAYAD’a sağladıkları stajyer desteği için DAÜ’ye teşekkür etti.

Avukat Mine Atlı da, DAÜ öğrencilerinin tez çalışmaları kapsamında KAYAD ile kadın araştırmaları yürüttüklerini belirtti. Derneğin ev içi şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yürüttüğü lobi faaliyetine değinen Atlı, farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini ve DAÜ’nün bu konularda KAYAD’a destek sağladığını söyledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün kadına yönelik çalışmalara önem verdiklerini ve kadın haklarıyla ilgili konuların hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, imzalanan protokolü “toplumsal görevleri ve sorumlulukları hatırlatan bir protokol” olarak nitelendirdi.

KAEM Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ise, 1998’de kurulan ve adanın ilk kadın araştırma merkezi olan DAÜ KAEM’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ve toplumda önemli farkındalık yarattığını söyledi. Erbilen, bu kapsamda KAYAD ile iş birliğinin değerli olduğunu belirtti.