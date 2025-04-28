Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında ortak kongre düzenlemeye ilişkin protokol imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz cuma günü saat 11.30’da DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi (IRSYSC) 2025 Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selim Gündüz imza koydu.

Protokol imza töreninde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de hazır bulundu.

İmzalanan protokolle her yıl düzenlenen Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi’nin (IRSYSC) 2025 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün akademik gelişmeleri desteklemek amacıyla en büyük sorumluluklarından biri olan bilim üretmek ve bilimi hayata geçirmek amacında olduğunu kaydetti.

Kılıç, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ortak yapılacak ve DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi’nin onur verici bir organizasyon olacağını aktardı. Kılıç, kongrenin her iki kurumun da beklentilerinin örtüştüğü, bilim üretme notasında bir kongre olmasını temenni etti.

Gündüz

Doç. Dr. Gündüz ise, DAÜ ile protokol imzalamaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, söz konusu kongrenin Türkiye’de özellikle istatistik alanında prestijli bir kongre olduğunu vurguladı.

Gündüz, kongre hakkında bilgi de verdi ve kongrenin DAÜ iş birliğinde düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.