Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Sosyal Sorumluluk (Hire303) dersi kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’ın danışmanlığında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Ders öğrencileri Asya Savant, Ömer Altunç, Alya Bakkaloğlu ve Deniz Nalbant’ın tarafından Lion Ticaret katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Alasya Vakıflar Anaokulu’nda düzenlendi. Proje kapsamında öğrenciler, anaokulu öğrencileriyle birlikte keyifli ve öğretici bir kurabiye yapımı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lion Ticaret’in okula bağışladığı fırın, aspiratör ve ocak desteği sayesinde hayata geçirildi.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) çatısı altında gerçekleştirilen proje, toplumsal duyarlılığı artırmanın yanı sıra çocuklara üretme, paylaşma ve dayanışma bilinci kazandırmayı amaçladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, kurabiye yaparak eğlenceli vakit geçirdi ve el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Alasya Vakıflar Anaokulu yönetimi ve öğretmenleri, DAÜ öğrencilerine, Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’a, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’ne ve Lion Ticaret’e teşekkür ederek bu tür iş birliklerinin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.