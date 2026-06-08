Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ve KKTC’de herhangi bir lise veya dengi okulda 4 yıl kesintisiz eğitim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu öğrenciler ile KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını tercih edecek olan yabancı uyruklu öğrencilere, 2026–2027 Akademik Yılı için düzenlediği Giriş ve Burs Sınavı’nı 6 Haziran 2026 Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirdi. Gazimağusa, Lefkoşa, Ankara, İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı olarak düzenlenen sınava toplam 1.522 öğrenci adayı katıldı. Sınav, 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. DAÜ tarafından daha önce duyurulduğu üzere sınav, KKTC ve Türkiye’deki beş farklı merkezde aynı anda uygulanarak adaylara ulaşım kolaylığı sağladı.

Beş Merkezde Eş Zamanlı Organizasyon

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, üniversite eğitimine kaliteli ve burslu bir başlangıç yapmak isteyen öğrencileri bir araya getirdi. Gazimağusa ve Lefkoşa’daki sınav merkezlerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Mersin’de oluşturulan merkezlerde de yoğun katılım gözlendi. Adaylar, sınav öncesinde gerekli kayıt ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınırken, sınav organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Başarılı Öğrenciler Burs İmkanlarından Yararlanacak

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, öğrencilere yalnızca üniversiteye giriş fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli oranlarda öğrenim bursları elde etme imkanı da sağlıyor. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler, DAÜ’nün sunduğu %100, %75, %50 ve %25 burs olanaklarından yararlanarak eğitim hayatlarına avantajlı bir şekilde başlayabilecekler. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı. DAÜ`nün sunduğu geniş burs imkanlarının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, üniversitede okumayı düşünen gençlerin büyük bir çoğunluğunun kendine uygun burs ve indirim türü bulabileceğini belirtti.

DAÜ’ye Olan İlgi Yüksek

Bu yıl sınava katılan 1.522 aday, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bölgedeki yükseköğretim kurumları arasında sahip olduğu güçlü akademik konumun ve sunduğu uluslararası eğitim olanaklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Akademik program çeşitliliği, güçlü öğretim kadrosu, uluslararası akreditasyonları ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla DAÜ, her yıl binlerce öğrencinin tercih ettiği üniversiteler arasında yer almaya devam ediyor.

Sonuçlar ve Kayıt Süreci

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından adaylar, elde ettikleri puanlara ve tercihlerine göre yerleştirilecek ve burs hakları netleşecek. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmeler Üniversitenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Üniversitenin sağladığı uygun ödeme koşulları ve erken ödeme olanakları ile yerleşen öğrenciler tercihlerine göre kayıt yapabilecekler.