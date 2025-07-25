Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü doktora öğrencisi Fetine Bayraktar, Portekiz Coimbra Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “DSOTT25-Diversity & Sustainability: Opportunities and Threats on Tourism” başlıklı uluslararası konferansa katılarak sözlü bildiri sundu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar’ın, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran ile hazırladığı “The Influence of Environmental Transformational Leadership on Green Competitive Advantage” başlıklı çalışması, sürdürülebilir turizm yönetimi alanına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bayraktar, saygın bir uluslararası akademik platformda DAÜ’yü temsil etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek, etkinliğin uluslararası akademik iş birlikleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu ve genç araştırmacıların küresel ölçekte görünürlüğünü artırdığını vurguladı.

Bayraktar, çalışmanın hazırlanması ve konferansa gönderilmesi sürecinde kendisine bilimsel rehberlik ve destek sağlayan Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran’a da teşekkürlerini sundu.