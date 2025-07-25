Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri ağına bağlı derneklere başlattığı ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, geçtiğimiz günlerde İş Kadınları Derneği’ni (İKD) ziyaret etti.

Derneğin Lefkoşa’daki binasında gerçekleşen ziyarette, İKD Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, İKD’nin ilk başkanı Şenay Ekingen, kurucu üyeleri, mevcut yönetim kurulu ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Görüşmede, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde yer alması yönündeki ortak temenniler paylaşıldı. Ülkedeki güncel gelişmeler, girişimcilik, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli başlıklar da ele alındı.

İKD Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, kadınların sesine ve emeğine değer veren bu tür temasların, toplumsal dayanışmayı ve kadınların güçlenmesini destekleyici rol oynadığını belirterek, “Sibel Tatar’a içten ilgileri, değerli vakitleri ve destekleyici yaklaşımları için en içten teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Sibel Tatar, ayrıca Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sibel Tatar, ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Plümer Küçük ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

İkinci ziyaretini Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkezi’ne gerçekleştiren Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkan Halide Tunceri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Şubesi Başkanı Tomris Mahirel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sibel Tatar, ardından Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği Başkanı Niyal Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Birlik ve derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi alan Sibel Tatar, yürütülen projeler ve hayata geçmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sivil toplum örgütlerinin destekleriyle toplum temelli sosyal projelerin çok daha kısa sürede hayat bulduğuna işaret eden Sibel Tatar, örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

Sibel Tatar’ın ziyaretinde kendisine Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin logosunun bulunduğu şal hediye edilirken, Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği tarafından da ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

Sibel Tatar’a ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.