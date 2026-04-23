Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından, Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen “30. Liseler Arası Matematik Yarışması” yarı finali büyük bir heyecanla tamamlandı. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi ve İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarı final yarışması sonucunda 19 Mayıs Türk Maarif Koleji birinci oldu.

Sorumlu öğretmen Ahmet Kasabalı yönetimindeki Nesibe Öztürk, Egemen Kahyaoğlu ve Kral Mehmet Diker’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ekibi, gösterdiği başarılı performansla yarı finali birinci sırada tamamlayarak finale yükseldi. Sorumlu öğretmenler Şerife Kabus ve Ayten Arısoy yönetimindeki Miray Korhanay, Tuana Nursema Kılıçer ve Neyyire Demirdağ’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji ekibi ise yarı finali ikinci sırada tamamlayarak finalde yarışma hakkı elde etti.

Yarı finali üçüncü sırada tamamlayan, sorumlu öğretmenler Fuat Temelci ve Fuat Ortaş yönetimindeki Gamze Selen Kum, Kardelen Eylül Arslan ve Mustafa Altun’dan oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji ekibi ise “30. Yıl Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

Yarışmanın ardından düzenlenen törende, katılım sağlayan okullara plaketleri, öğrenci ve öğretmenlere ise katılım belgeleri DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay, Organizasyon Komitesi üyeleri Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Doç. Dr. Pembe Sabancıgil Özder, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara ve Matematik Bölümü 1996 mezunu Necmi Şerbetçioğlu tarafından takdim edildi.

Söz konusu yarışmanın finali ve ödül töreni, 24 Nisan 2026 Cuma günü, saat 14:30’da, DAÜ Merkezi Derslikler Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.