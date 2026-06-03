Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yabancı Diller İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından “Öğrenme Macerası İstasyonları” adlı etkinlik düzenlendi.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok eşliğinde hazırlanan etkinlik ilkokul ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğretmen adaylarının ders materyali geliştirme, uyarlama ve etkili kullanımına yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 6 uygulamalı öğrenme istasyonları aracılığıyla katılımcıların çağdaş öğretim yöntemlerini deneyimlemeleri, öğrenci merkezli öğretim süreçlerini tanımaları ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun materyal tasarlama konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Ayrıca etkinlik, öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyerek iş birliği, yaratıcı düşünme ve uygulama temelli öğrenme becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.