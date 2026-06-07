Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nden 2016 yılında mezun olan Fatma Sarı, DAÜ çatısı altında başlayan edebiyat yolculuğunda, kampüse deneyimli bir eğitimci ve yayımlanmış eserleri bulunan bir yazar olarak dönmenin gururunu yaşıyor.

2011 yılında DAÜ’de lisans eğitimine başlayan ve 2016 yılında mezuniyetini tamamlayan Sarı, yüksek öğreniminin ardından aynı bölümde yüksek lisans eğitimini de başarıyla tamamladı. Eğitim hayatı boyunca edebiyatla olan bağını akademik ve sanatsal üretimle güçlendiren Sarı’nın yazıları, uluslararası dergilerde ve çeşitli yayın organlarında yer aldı.

Yazarlık Serüveninde İlk Eser

Meslek hayatı boyunca farklı eğitim kurumlarında görev yapan Sarı, hâlen edebî üretimlerine devam ediyor. Yazarlık serüveninde ilk eseri olan “Kırılganlık Atlası” adlı şiir kitabıyla okuyucularla buluşan Sarı, ardından çocuklara yönelik kaleme aldığı “Renklerini Kaybeden Gökkuşağı” adlı eseriyle edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

İnsan, Dostluk ve Umut Kavramları Ön Planda

Eserlerinde bireysel iç yolculuklar ile toplumsal dayanışma temalarını işleyen Sarı, şiirlerinde insanın kırılganlıklarında saklı gücü ortaya koyarken, çocuk kitabında dostluk ve umut kavramlarını ön plana çıkarıyor. Yazarlık sürecini “anlatılmaya değer bir sızı” ve “paylaşılması gereken bir umut” duygusuyla şekillendirdiğini ifade eden Sarı, yazmayı bir tercih değil, bir yaşam biçimi olarak tanımlıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Ziyaret

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret eden Sarı, yazarlık serüveninin önemli eserleri arasında yer alan “Kırılganlık Atlası” ve “Renklerini Kaybeden Gökkuşağı” adlı kitaplarını Prof. Dr. Kılıç’a takdim etti.

Ziyarette konuşan Sarı, DAÜ’nün kendisine kazandırdığı akademik ve kültürel birikimin bugün ulaştığı noktada önemli bir rol oynadığını ifade ederek, üniversitesiyle bağını sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Kılıç ise Sarı’yı elde ettiği başarılarından dolayı tebrik ederek, DAÜ mezunlarının farklı alanlarda gösterdiği başarıların üniversite için gurur kaynağı olduğunu vurguladı